На Украине объяснили принятие польского закона о запрете «бандеровской идеологии» выборами

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Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что принятый польским сенатом закон о запрете «бандеровской идеологии» связан с предстоящими в 2019 году выборами в парламент.

Об этом он рассказал в эфире украинского «Пятого канала».

«Мы прекрасно понимаем, что в период политической нестабильности, пертурбаций различные политические силы в Польше пытались использовать тему Украины ради укрепления своих позиций в правительстве или получения электоральной поддержки части общества», — цитирует его РИА Новости.

Ранее комиссии польского сената без изменений поддержали обновлённый закон об Институте национальной памяти, который среди прочего вводит уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов.

26 января сейм Польши (нижняя палата парламента) принял поправку о запрете «бандеровской идеологии».

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал решение сената Польши принять закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».

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