Германия выдаст России подозреваемого в сбыте наркотиков россиянина

Германия по запросу Генпрокуратуры России выдаст гражданина России Олега Глушкова, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом RT сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, Глушкова в России намерены привлечь к уголовной ответственности.

Его обвиняют в том, что в феврале 2010 года в Екатеринбурге он совершил незаконный сбыт 1,36 г марихуаны. Также, по данным следствия, Глушков и другое лицо по предварительному сговору создали условия для совершения сбыта кокаина массой 48,2 г в Среднеуральске.

Отмечается, что в связи с задержанием соучастника довести преступление до конца они не смогли.

Глушков скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.

«По согласованию с германской стороной передачу О.В. Глушкова планируется осуществить 14 февраля в аэропорту Гамбурга», — сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали женщину с килограммом наркотиков.