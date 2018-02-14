Германия выдаст России подозреваемого в сбыте наркотиков россиянина
Как отмечается, Глушкова в России намерены привлечь к уголовной ответственности.
Его обвиняют в том, что в феврале 2010 года в Екатеринбурге он совершил незаконный сбыт 1,36 г марихуаны. Также, по данным следствия, Глушков и другое лицо по предварительному сговору создали условия для совершения сбыта кокаина массой 48,2 г в Среднеуральске.
Отмечается, что в связи с задержанием соучастника довести преступление до конца они не смогли.
Глушков скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск.
«По согласованию с германской стороной передачу О.В. Глушкова планируется осуществить 14 февраля в аэропорту Гамбурга», — сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали женщину с килограммом наркотиков.