В Краснодарском крае задержали женщину с килограммом наркотиков

На стационарном посту ДПС «Кущёвский» задержали 25-летнюю женщину, перевозившую более 1 кг наркотиков, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки, в ходе которой были обнаружены свёртки с порошкообразным веществом, масса с характерным запахом конопли и около 300 таблеток светло-серого цвета.

Общий вес изъятых веществ превысил 1 кг. Как установила экспертиза, это синтетические и растительные наркотические средства.

Женщина арестована. Следственный отдел ОМВД России по Кущёвскому району возбудил уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков.

Ранее Nation News передавало, что жителю Чудовского района Новгородской области вынесли приговор за сбыт наркотиков.