Путин подписал закон об ужесточении наказания за сбыт наркотиков в воинских частях
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс России, предусматривающих ужесточение наказания за сбыт наркотиков на территории воинских частей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Федеральным законом статья 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации... дополняется новым квалифицирующим признаком, в соответствии с которым предусматривается повышенная ответственность за сбыт наркотических средств... совершённый на территории воинской части», — говорится в тексте сообщения.
В июле Путин подписал закон о лишении денежных пособий военнослужащих, которые не прошли тест на наличие наркотиков в организме и были уволены.
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