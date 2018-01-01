Путин подписал закон об ужесточении наказания за сбыт наркотиков в воинских частях

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс России, предусматривающих ужесточение наказания за сбыт наркотиков на территории воинских частей. Об этом сообщается на сайте Кремля.