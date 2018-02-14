СМИ сообщили об оскорблениях в направленном Трампу-младшему письме
В конверте с белым порошком, который был направлен Дональду Трампу — младшему, сыну американского лидера Дональда Трампа, содержалось письмо с оскорблениями в адрес политика. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.
«Ты ужасный человек. Вот почему люди ненавидят тебя. Ты получаешь то, что заслуживаешь», — приводит издание отрывок из текста письма.
12 февраля сообщалось, что Ванесса Трамп, жена Трампа — младшего, была госпитализирована после того, как вскрыла доставленный к ней домой конверт с неизвестным белым порошком.
Позднее стало известно, что вещество, находящееся в конверте, безвредно.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему: