В офис парламента Великобритании доставили письмо с белым порошком

В один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором заседает парламент Великобритании, было доставлено письмо с белым порошком. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

«Примерно в 11:36 (14:36 мск) во вторник, 13 февраля, полиции сообщили о подозрительном пакете, доставленном в Вестминстерский дворец. Полиция находится на месте и занимается инцидентом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посылка содержала белый порошок, который в настоящее время оценивается специалистами.

«Офис в настоящее время закрыт, но остальной Вестминстерский дворец открыт. Следователи из контртеррористического подразделения проинформированы и расследуют инцидент», — подчеркнули в полиции Лондона.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет здание британского парламента после обнаружения подозрительного предмета.

Кроме того, посылки с белым порошком были доставлены главному редактору WikiLeaks Джулиану Ассанжу и жене сына президента США Дональда Трампа — младшего Ванессе.