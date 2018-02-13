Полиция Лондона проверяет здание парламента после обнаружения подозрительного предмета
Полиция Лондона проверяет помещение парламента Великобритании в связи с обнаружением «подозрительного пакета», сообщает Daily Mail.
По данным газеты, в коридорах парламента были замечены сотрудники полиции, при этом улицы в районе здания не перекрывались.
Как отметил представитель палаты общин, в настоящее время полиция «проводит расследование с связи с инцидентом».
Подробности произошедшего не сообщаются.
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