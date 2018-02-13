Полиция Лондона проверяет здание парламента после обнаружения подозрительного предмета

Полиция Лондона проверяет помещение парламента Великобритании в связи с обнаружением «подозрительного пакета», сообщает Daily Mail.

По данным газеты, в коридорах парламента были замечены сотрудники полиции, при этом улицы в районе здания не перекрывались.

Как отметил представитель палаты общин, в настоящее время полиция «проводит расследование с связи с инцидентом».

Подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее в Великобритании аэропорт Лондон-Сити временно закрыли после обнаружения в Темзе бомбы времён Второй мировой войны.