Полиция Лондона проверяет здание парламента после обнаружения подозрительного предмета

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Полиция Лондона проверяет помещение парламента Великобритании в связи с обнаружением «подозрительного пакета», сообщает Daily Mail.

По данным газеты, в коридорах парламента были замечены сотрудники полиции, при этом улицы в районе здания не перекрывались.

Как отметил представитель палаты общин, в настоящее время полиция «проводит расследование с связи с инцидентом».

Подробности произошедшего не сообщаются.

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