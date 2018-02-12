В Великобритании закрыли аэропорт Лондон-Сити из-за найденной в Темзе бомбы времён войны

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В Великобритании аэропорт Лондон-Сити временно закрыли после обнаружения в Темзе бомбы времён Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«После обнаружения в ходе запланированных работ снаряда времён Второй мировой войны в доке короля Георга V полиция Лондона создала из соображений безопасности 214-метровую зону отчуждения», — говорится в сообщении в Twitter.

В январе сообщалось, что сапёры в Гонконге завершили операцию по обезвреживанию снаряда времён Второй мировой войны, который был обнаружен во время строительных работ.

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