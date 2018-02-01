Генконсульство России в Гонконге приостановило работу из-за разминирования бомбы времён войны
«Генконсульство вернётся к обычному режиму работы сегодня с 14:00 (09:00 мск)», — говорится в сообщении генконсульства в Facebook.
По данным издания South China Morning Post, из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны в Гонконге из опасной зоны были эвакуированы более 4,6 тыс. человек. Полиция полностью перекрыла доступ к 12 зданиям.
Это уже второй заряд, обнаруженный на одной и той же стройплощадке в районе Ваньчай за неделю.
28 января сообщалось, что сапёры в Гонконге завершили операцию по обезвреживанию снаряда времён Второй мировой войны, который был обнаружен во время строительных работ.