Генконсульство России в Гонконге приостановило работу из-за разминирования бомбы времён войны

Генконсульство России в Гонконге, которое расположено на 21-м этаже небоскрёба Sun Hung Kai Centre, приостановило работу в связи с объявленной эвакуацией офисного здания после обнаружения бомбы времён войны в районе Ваньчай.

«Генконсульство вернётся к обычному режиму работы сегодня с 14:00 (09:00 мск)», — говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

По данным издания South China Morning Post, из-за обнаружения бомбы времён Второй мировой войны в Гонконге из опасной зоны были эвакуированы более 4,6 тыс. человек. Полиция полностью перекрыла доступ к 12 зданиям.

Это уже второй заряд, обнаруженный на одной и той же стройплощадке в районе Ваньчай за неделю.

28 января сообщалось, что сапёры в Гонконге завершили операцию по обезвреживанию снаряда времён Второй мировой войны, который был обнаружен во время строительных работ.