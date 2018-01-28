В Гонконге обезвредили снаряд времён Второй мировой войны
Об этом сообщает South China Morning Post.
Отмечается, что на весь процесс деактивации бомбы с момента её обнаружения понадобились примерно сутки.
«Это потребовало немного больше времени, чем мы ожидали», — сказал старший сотрудник полиции, отвечавший за обезвреживание бомбы, Тони Чоу Шек-Кин.
По его словам, размер снаряда и его плотность вынудили сапёров потратить больше времени, чем планировалось. В частности, им потребовалось проделать несколько отверстий в оболочке, чтобы сжечь взрывчатку внутри.
Уточняется, что в случае взрыва бомба могла бы нанести значительный ущерб всем зданиям на расстоянии 200—300 м от неё, не говоря уже о значительных человеческих жертвах.
Ранее сообщалось, что гонконгские рабочие откопали снаряд времён Второй мировой войны на глубине 15 м под землёй, когда занимались строительными работами, связанными с прокладкой новой ветки метро в районе Ваньчай.