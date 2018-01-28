В Гонконге обезвредили снаряд времён Второй мировой войны

Сапёры в Гонконге завершили операцию по обезвреживанию снаряда времён Второй мировой войны, который был обнаружен во время строительных работ.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что на весь процесс деактивации бомбы с момента её обнаружения понадобились примерно сутки.

«Это потребовало немного больше времени, чем мы ожидали», — сказал старший сотрудник полиции, отвечавший за обезвреживание бомбы, Тони Чоу Шек-Кин.

По его словам, размер снаряда и его плотность вынудили сапёров потратить больше времени, чем планировалось. В частности, им потребовалось проделать несколько отверстий в оболочке, чтобы сжечь взрывчатку внутри.

Уточняется, что в случае взрыва бомба могла бы нанести значительный ущерб всем зданиям на расстоянии 200—300 м от неё, не говоря уже о значительных человеческих жертвах.

Ранее сообщалось, что гонконгские рабочие откопали снаряд времён Второй мировой войны на глубине 15 м под землёй, когда занимались строительными работами, связанными с прокладкой новой ветки метро в районе Ваньчай.