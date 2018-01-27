На стройке в Гонконге нашли неразорвавшийся снаряд времён Второй мировой войны
Об этом сообщает South China Morning Post.
По словам полиции, рабочие откопали бомбу на глубине 15 м под землёй, когда занимались строительными работами, связанными с прокладкой новой ветки метро в районе Ваньчай.
Снаряд достигает 140 см в длину, а его диаметр равняется 45 см.
На место обнаружения бомбы прибыли сапёры, а всех рабочих эвакуировали из опасной зоны.
Ранее сообщалось, что в немецком городе Бохум специалисты обезвредили 500-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны.