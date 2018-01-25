В немецком Бохуме обезвредили 500-килограммовую бомбу

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В немецком городе Бохум специалисты обезвредили 500-килограммовую бомбу.

Об этом сообщается на странице города в Twitter.

«Бомба обезврежена!» — указывается в заявлении.

Как уточняет ТАСС, снаряд является бомбой времён Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что власти Бохума эвакуировали более 10 тыс. человек из-за обнаруженного снаряда.

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