В немецком Бохуме обезвредили 500-килограммовую бомбу

В немецком городе Бохум специалисты обезвредили 500-килограммовую бомбу.

Об этом сообщается на странице города в Twitter.

«Бомба обезврежена!» — указывается в заявлении.

Как уточняет ТАСС, снаряд является бомбой времён Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что власти Бохума эвакуировали более 10 тыс. человек из-за обнаруженного снаряда.