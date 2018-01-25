В немецком Бохуме обезвредили 500-килограммовую бомбу
Об этом сообщается на странице города в Twitter.
«Бомба обезврежена!» — указывается в заявлении.
#BoBombe - Die Bombe ist entschärft! Wir danken dem #Kampfmittelbeseitungsdienst, der @FW_Bochum, dem #DRK, dem #THW und allen Helfern. https://t.co/qAogxhDJZT#Bochum— Stadt Bochum (@bochum_de) 25 января 2018 г.
Как уточняет ТАСС, снаряд является бомбой времён Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что власти Бохума эвакуировали более 10 тыс. человек из-за обнаруженного снаряда.