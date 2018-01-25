В Германии более 10 тысяч человек эвакуировали из-за 500-килограммовой бомбы

Власти немецкого города Бохум эвакуировали более 10 тыс. человек из-за обнаруженной 500-килограммовой бомбы.

Об этом сообщается на странице города в Twitter.

«От 10 до 12 тыс. были эвакуированы из центра города», — указано в сообщении.

#BoBombe - 10.000 bis 12.000 Menschen sind von der Evakuierung in der Innenstadt betroffen: https://t.co/qAogxhDJZT — Stadt Bochum (@bochum_de) 25 января 2018 г.

Как отмечается, в зоне поражения бомбы находятся историческая ратуша и муниципальные офисы.

26 сентября в Москве сотрудники МЧС уничтожили мощную немецкую авиабомбу SC-1800 времён Великой Отечественной войны. Снаряд, содержавший свыше тонны взрывчатого вещества, обнаружили в Хорошёвском районе столицы в котловане строящегося дома.