В Германии более 10 тысяч человек эвакуировали из-за 500-килограммовой бомбы

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Власти немецкого города Бохум эвакуировали более 10 тыс. человек из-за обнаруженной 500-килограммовой бомбы.

Об этом сообщается на странице города в Twitter.

«От 10 до 12 тыс. были эвакуированы из центра города», — указано в сообщении.

Как отмечается, в зоне поражения бомбы находятся историческая ратуша и муниципальные офисы.

26 сентября в Москве сотрудники МЧС уничтожили мощную немецкую авиабомбу SC-1800 времён Великой Отечественной войны. Снаряд, содержавший свыше тонны взрывчатого вещества, обнаружили в Хорошёвском районе столицы в котловане строящегося дома. 

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