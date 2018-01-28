В Гонконге приступили к обезвреживанию снаряда времён Второй мировой войны
Об этом сообщает South China Morning Post.
Отмечается, что перед началом деактивации бомбы, местные власти эвакуировали около 1,3 тыс. человек и перекрыли все близлежащие улицы. Ожидается, что вся операция по обезвреживанию снаряда займёт около 2-3 часов.
По уточнённым данным, бомба была сброшена в данный район американскими бомбардировщиками где-то между 1941 и 1945 годами.
Ранее сообщалось, что гонконгские рабочие откопали снаряд времён Второй мировой войны на глубине 15 м под землёй, когда занимались строительными работами, связанными с прокладкой новой ветки метро в районе Ваньчай.