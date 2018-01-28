В Гонконге приступили к обезвреживанию снаряда времён Второй мировой войны

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Сапёры в Гонконге начали операцию по обезвреживанию снаряда времён Второй мировой войны, который был обнаружен во время строительных работ.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что перед началом деактивации бомбы, местные власти эвакуировали около 1,3 тыс. человек и перекрыли все близлежащие улицы. Ожидается, что вся операция по обезвреживанию снаряда займёт около 2-3 часов.

По уточнённым данным, бомба была сброшена в данный район американскими бомбардировщиками где-то между 1941 и 1945 годами.

Ранее сообщалось, что гонконгские рабочие откопали снаряд времён Второй мировой войны на глубине 15 м под землёй, когда занимались строительными работами, связанными с прокладкой новой ветки метро в районе Ваньчай.

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