Ассанж рассказал о получении конверта из США с белым порошком

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж, комментируя инцидент с госпитализацией жены Дональда Трампа — младшего, заявил, что также получил конверт c неизвестным белым порошком, отправленный из США.

«Жену Дональда Трампа — младшего госпитализировали после того, как она открыла конверт. Странно, я тоже получил конверт во вторник (нарушение законодательства о терроризме в Великобритании), который был передан дипломатической полиции. Что касается марки — из США», — написал Ассанж в Twitter.

Ранее жена Дональда Трампа — младшего Ванесса была госпитализирована после того, как открыла конверт с неизвестным белым порошком, который был доставлен к ней домой. Позднее в полиции Нью-Йорка заявили о безвредности вещества из конверта.