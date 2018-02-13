Полиция проверяет офис Обамы в Вашингтоне после обнаружения письма с белым порошком

Сотрудники полиции прибыли в офис бывшего американского лидера Барака Обамы в Вашингтоне после сообщений об обнаружении там белого порошка.

Об этом информирует телеканал Fox 5 со ссылкой на экстренные службы города.

UPDATE: DC Fire & EMS tell @FitzFox5DC that letter was mailed to WWF in Dupont w/ white powdery substance. Letter from Hong Kong had no return address and reportedly contained baby powder https://t.co/UUiO5HZq3z — FOX 5 DC (@fox5dc) 13 февраля 2018 г.

Отмечается, что в офис, который арендует Обама в здании Всемирного фонда дикой природы, пришло письмо с белым порошком. Письмо прислано из Гонконга.

Ранее сообщалось, что в офис британского парламента доставили письмо с белым порошком.

12 февраля стало известно, что Ванесса Трамп, жена Трампа-младшего, была госпитализирована после того, как вскрыла конверт с неизвестным белым порошком, который был доставлен к ней домой.