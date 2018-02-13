Полиция проверяет офис Обамы в Вашингтоне после обнаружения письма с белым порошком

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Сотрудники полиции прибыли в офис бывшего американского лидера Барака Обамы в Вашингтоне после сообщений об обнаружении там белого порошка.

Об этом информирует телеканал Fox 5 со ссылкой на экстренные службы города.

Отмечается, что в офис, который арендует Обама в здании Всемирного фонда дикой природы, пришло письмо с белым порошком. Письмо прислано из Гонконга.

Ранее сообщалось, что в офис британского парламента доставили письмо с белым порошком.

12 февраля стало известно, что Ванесса Трамп, жена Трампа-младшего, была госпитализирована после того, как вскрыла конверт с неизвестным белым порошком, который был доставлен к ней домой.

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