Трамп-младший об инциденте с порошком: это просто отвратительно

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Дональд Трамп — младший, сын американского лидера Дональда Трампа, в своём Twitter предположил, что к инциденту с порошком в конверте могли быть причастны его политические оппоненты.

«Я благодарен за то, что Ванесса (жена Трампа — младшего. — RT) и мои дети находятся в безопасности, а также за то, что они не пострадали после невероятно страшной ситуации, произошедшей сегодня утром», — написал он.

«То, что определённые лица выражают противоположные взгляды с помощью столь возмутительного поведения, просто отвратительно», — заключил сын президента США.

При этом Трамп — младший поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и секретных служб за профессионализм и поддержку.

Ранее сообщалось, что Ванесса Трамп, жена Трампа — младшего, была госпитализирована после того, как вскрыла доставленный к ней домой конверт с неизвестным белым порошком.

После стало известно, что вещество, находящееся в конверте, безвредно.

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