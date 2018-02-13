Трамп-младший об инциденте с порошком: это просто отвратительно
«Я благодарен за то, что Ванесса (жена Трампа — младшего. — RT) и мои дети находятся в безопасности, а также за то, что они не пострадали после невероятно страшной ситуации, произошедшей сегодня утром», — написал он.
Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 12 февраля 2018 г.
«То, что определённые лица выражают противоположные взгляды с помощью столь возмутительного поведения, просто отвратительно», — заключил сын президента США.
При этом Трамп — младший поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и секретных служб за профессионализм и поддержку.
Ранее сообщалось, что Ванесса Трамп, жена Трампа — младшего, была госпитализирована после того, как вскрыла доставленный к ней домой конверт с неизвестным белым порошком.
После стало известно, что вещество, находящееся в конверте, безвредно.