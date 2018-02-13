Трамп-младший об инциденте с порошком: это просто отвратительно

Дональд Трамп — младший, сын американского лидера Дональда Трампа, в своём Twitter предположил, что к инциденту с порошком в конверте могли быть причастны его политические оппоненты.

«Я благодарен за то, что Ванесса (жена Трампа — младшего. — RT) и мои дети находятся в безопасности, а также за то, что они не пострадали после невероятно страшной ситуации, произошедшей сегодня утром», — написал он.

Thankful that Vanessa & my children are safe and unharmed after the incredibly scary situation that occurred this morning. Truly disgusting that certain individuals choose to express their opposing views with such disturbing behavior. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 12 февраля 2018 г.

«То, что определённые лица выражают противоположные взгляды с помощью столь возмутительного поведения, просто отвратительно», — заключил сын президента США.

При этом Трамп — младший поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и секретных служб за профессионализм и поддержку.

Ранее сообщалось, что Ванесса Трамп, жена Трампа — младшего, была госпитализирована после того, как вскрыла доставленный к ней домой конверт с неизвестным белым порошком.

После стало известно, что вещество, находящееся в конверте, безвредно.