Роспотребнадзор предупредил граждан России о вспышке скарлатины в Великобритании
«Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от двух до восьми лет», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что в 2016 году в регионе было зафиксировано рекордное количество случаев заболевания с 1967 года — более 19 тысяч.
В ведомстве призвали россиян учитывать данную информацию при планировании поездок в Великобританию.
Ранее Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Турцию, информировать своих клиентов о вспышке сибирской язвы на территории республики.
Скарлатина — острое инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций.