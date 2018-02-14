Роспотребнадзор предупредил граждан России о вспышке скарлатины в Великобритании

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредили граждан России о росте заболеваемости скарлатиной в Англии и Уэльсе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Только за одни выходные в Англии и Уэльсе зарегистрировано 735 случаев скарлатины. Инфекция чаще всего поражает детей в возрасте от двух до восьми лет», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что в 2016 году в регионе было зафиксировано рекордное количество случаев заболевания с 1967 года — более 19 тысяч.

В ведомстве призвали россиян учитывать данную информацию при планировании поездок в Великобританию.

Ранее Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Турцию, информировать своих клиентов о вспышке сибирской язвы на территории республики.

Скарлатина — острое инфекционное заболевание группы стрептококковых инфекций.