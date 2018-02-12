За неделю 19 тысяч жителей Тюменской области заболели ОРВИ

За неделю почти 19 тыс. жителей Тюменской области заболели ОРВИ, в основном это дети до 14 лет, сообщает URA.RU. Эпидемиологический порог превышен на 10%.

«В Тюмени за неделю заболел 12301 человек. И это число ниже эпидемиологического порога на 6%», — заявила пресс-секретарь департамента здравоохранения региона Александра Малыгина.

Как уточнили в департаменте образования, оснований для массового закрытия школ области на карантин пока нет.

В настоящее время речь идёт лишь о локальном закрытии классов, групп, школ и детсадов. Там учителя занимаются с детьми дистанционно и при необходимости дают задания через электронные дневники.

В январе «ВашГород.ру» сообщал, что Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области.