За неделю 19 тысяч жителей Тюменской области заболели ОРВИ
«В Тюмени за неделю заболел 12301 человек. И это число ниже эпидемиологического порога на 6%», — заявила пресс-секретарь департамента здравоохранения региона Александра Малыгина.
Как уточнили в департаменте образования, оснований для массового закрытия школ области на карантин пока нет.
В настоящее время речь идёт лишь о локальном закрытии классов, групп, школ и детсадов. Там учителя занимаются с детьми дистанционно и при необходимости дают задания через электронные дневники.
В январе «ВашГород.ру» сообщал, что Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области.