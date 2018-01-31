Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Кемеровской области

Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в Кемеровской области с 22 по 28 января, сообщает «ВашГород.ру».

Неделей ранее специалисты отмечали превышение эпидемического порога во всех возрастных группах.

На прошлой неделе за помощью обратились 11,4 тыс. человек. Заболеваемость оказалась ниже уровня эпидемического порога на 39,1%. Превышение порогового уровня не зафиксировано ни в одной группе населения.

Как напомнили в ведомстве, в настоящее время в регионе работает горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Окружной клинической больнице ХМАО-Югры с 24 января ввели карантин по гриппу и ОРВИ.