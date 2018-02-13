Ростуризм призвал туроператоров информировать о вспышке сибирской язвы в Турции
Также в агентстве призвали российских граждан учитывать эту информацию при планировании поездок.
«По сообщению Роспотребнадзора, на севере Турции в районе населённого пункта Акчаабат, выходящего к Чёрному морю, зафиксирована вспышка сибирской язвы», — сообщили в Ростуризме.
Отмечается, что турецкие власти препятствуют распространению болезни на территории Турции.
Ранее сообщалось, что в районе турецкого населённого пункта Акчаабат госпитализировали 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась в больнице.