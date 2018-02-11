В Турции более 70 человек попали в больницу с подозрением на сибирскую язву

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В Турции в провинции Акчаабат госпитализировали 73 человека с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась в больнице. Об этом сообщает турецкая газета Aksam.

Пострадавшие обратились к врачам с жалобами на усталость, изжогу и высокую температуру. 

По данным издания, десять дней назад одна из местных жительниц угостила других мясом заражённой коровы.

Местные власти заявили, что проводят расследование, «причин для беспокойства нет».

В ноябре 2017 года сообщалось, что в Грузии зафиксировали смерть женщины от сибирской язвы.

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