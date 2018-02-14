Саакашвили заявил о намерении объехать всю Европу

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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» заявил о своём намерении объехать всю Европу.

«Я завтра лечу в Нидерланды, а затем намерен объехать всю Европу, так как у меня запланированы встречи в Брюсселе, в Германии, во Франции, затем снова в Польше. Это я на Украине был ограничен, а сейчас могу летать как свободная птица», — заявил политик.

Ранее СМИ передавали, что Министерство безопасности и правосудия Нидерландов выдало визу Саакашвили.

12 февраля сообщалось, что политик был задержан в ресторане в Киеве.

Позднее стало известно, что экс-губернатор Одесской области выдворен с Украины в Польшу.

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