Трамп заявил о готовности США оказать помощь России в расследовании крушения Ан-148

В ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона оказать помощь Москве в расследовании крушения самолёта Ан-148. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы оказать помощь российским властям в расследовании (причин крушения воздушного судна. — RT)», — говорится в тексте сообщения. 11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск. Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа. О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.