Трамп заявил о готовности США оказать помощь России в расследовании крушения Ан-148

Короткая ссылка
В ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона оказать помощь Москве в расследовании крушения самолёта Ан-148. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Трамп заявил, что Соединённые Штаты готовы оказать помощь российским властям в расследовании (причин крушения воздушного судна. — RT)», — говорится в тексте сообщения.

11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск.

Жертвами авиакатастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru