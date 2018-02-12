На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены более 1400 фрагментов тел
«Обследовано практически 30 га площади в зоне чрезвычайной ситуации. В ходе поисковых работ обнаружены 499 фрагментов самолета и более 1400 фрагментов тел погибших», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
11 февраля Ан-148 разбился в Московской области после вылета из аэропорта Домодедово в направлении Орска.
На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.
О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.