На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены более 700 фрагментов тел
«На месте крушения обнаружены 715 фрагментов тел и 430 обломков самолёта», — приводит РИА Новости слова представителя оперативного штаба на месте ЧС.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили около 210 фрагментов тел погибших на месте крушения Ан-148.
11 февраля самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.