На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены более 700 фрагментов тел

Короткая ссылка
На месте крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Московской области обнаружены более 700 фрагментов тел и 430 обломков лайнера.

«На месте крушения обнаружены 715 фрагментов тел и 430 обломков самолёта», — приводит РИА Новости слова представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили около 210 фрагментов тел погибших на месте крушения Ан-148.

11 февраля самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru