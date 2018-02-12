На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены более 700 фрагментов тел

На месте крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Московской области обнаружены более 700 фрагментов тел и 430 обломков лайнера.

«На месте крушения обнаружены 715 фрагментов тел и 430 обломков самолёта», — приводит РИА Новости слова представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили около 210 фрагментов тел погибших на месте крушения Ан-148.

11 февраля самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.