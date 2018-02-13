В Белом доме рассказали о темах телефонных переговоров Путина и Трампа

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В Белом доме назвали темы телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, в частности, ядерную проблему КНДР. 

«Президенты двух стран обсудили и другие темы, представляющие взаимную обеспокоенность, а президент Трамп в очередной раз подчеркнул важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи», — говорится в тексте сообщения.

Ранее стало известно, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным выразил соболезнования в связи с крушением в Московской области самолёта Ан-148.

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