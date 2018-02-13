Россия готова выступить посредником на переговорах между Израилем и Палестиной

Заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Богданов в интервью газете «Известия» рассказал о готовности России предоставить площадку для проведения переговоров между Палестиной и Израилем с целью урегулирования существующего во взаимоотношениях стран кризиса.

Богданов сообщил, что осенью 2016 года Москва уже выступала с подобной инициативой.

«Не отказываемся и от усилий в своём национальном качестве. Осенью 2016 года мы продвигали инициативу организации палестино-израильского саммита в Москве под эгидой президента России», — заявил он.

Дипломат добавил, что возобновление прямого диалога между представителями двух стран могло бы поспособствовать снижению существующего уровня напряжённости.

«Исходили тогда из того, что возобновление прямого политического диалога между сторонами способствовало бы разрядке напряжённости. Верим в это и сегодня. Поэтому по-прежнему готовы предоставить свою площадку для подобного контакта, если сами стороны сочтут это полезным», — подчеркнул Богданов.

Он также отметил, что для урегулирования кризиса в отношениях между Палестиной и Израилем существует «Ближневосточный квартет», который, по словам дипломата, является единственным признанным всем мировым сообществом механизмом.

В него входят Россия, ЕС, США и ООН.

Ранее советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас заявил, что глава страны Махмуд Аббас собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным новый формат мирного процесса с Израилем.