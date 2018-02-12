Палестина намерена обсудить с Россией новый формат мирного процесса с Израилем

Советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас заявил, что глава страны Махмуд Аббас собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным новый формат мирного процесса с Израилем.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В понедельник, когда наш президент встретится с президентом Путиным, это будет темой номер один в нашей повестке», — сказал Шаас.

Он добавил, что палестинская сторона приветствовала бы созыв большой конференции в Москве, которая ознаменует начало многостороннего формата урегулирования ситуации с Израилем.

Советник Аббаса отметил, что США не будут исключать из процесса, но монополии американцев в данном вопросе больше не будет и Вашингтон станет лишь одной из сторон во время переговоров.

«Теперь речь идёт о международном формате, который будет опираться на международное право и международный консенсус в отношении Палестины вместо единоличного американского участия в управлении ближневосточным мирным процессом. Америка до крайности приняла сторону израильтян», — заявил Шаас.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что Иерусалим будет оставаться столицей Израиля в рамках любых мирных соглашений.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера.