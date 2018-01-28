Нетаньяху заявил, что Иерусалим останется столицей Израиля при любом мирном соглашении

Иерусалим будет оставаться столицей Израиля в рамках любых мирных соглашений, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«В рамках любого соглашения, вам это известно, столицей Израиля останется Иерусалим, истоки нашего правительства продолжат оставаться в Иерусалиме», — цитирует израильского лидера CNN.

Он добавил, что отрицание статуса Иерусалима как столицы Израиля — это «создание иллюзии, фантазия», а «построить мир на основе фантазии нельзя».

В начале декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.