Нетаньяху заявил, что Иерусалим останется столицей Израиля при любом мирном соглашении

Короткая ссылка
Иерусалим будет оставаться столицей Израиля в рамках любых мирных соглашений, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«В рамках любого соглашения, вам это известно, столицей Израиля останется Иерусалим, истоки нашего правительства продолжат оставаться в Иерусалиме», — цитирует израильского лидера CNN.

Он добавил, что отрицание статуса Иерусалима как столицы Израиля — это «создание иллюзии, фантазия», а «построить мир на основе фантазии нельзя».

В начале декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru