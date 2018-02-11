В США заявили о правомерности действий Израиля на фоне инцидента на границе страны

Соединённые Штаты заявили о правомерности «оборонительных действий Израиля» на фоне эскалации напряжённости на границе страны в связи со сбитым иранским беспилотником. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

NEW: White House says it supports Israel's "right to defend itself from the Iranian-backed Syrian and militia forces in southern Syria" in statement. https://t.co/H3KC8RhWilpic.twitter.com/wuY1r8URIK — NBC Politics (@NBCPolitics) 11 февраля 2018 г.

«Израиль является надёжным союзником Соединённых Штатов, и мы признаём право этой страны на оборонительные действия в отношении сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном, на юге САР. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и приложить усилия к установлению мира в регионе», — приводит сообщение Белого дома NBC.

Ранее в Госдепе назвали инцидент на границе Израиля эскалацией напряжённости со стороны Ирана.

10 февраля армия Израиля сбила беспилотник, который, по сообщениям представителей вооружённых сил страны, принадлежал Ирану и вошёл в воздушное пространство государства с территории Сирии.

Позднее израильские военнослужащие атаковали 12 целей, расположенных в САР.