В Госдепе назвали инцидент на границе Израиля эскалацией напряжённости со стороны Ирана

Вашингтон рассматривает инцидент, произошедший 10 февраля на границе Израиля, как сознательную эскалацию напряжённости со стороны Ирана. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«США глубоко обеспокоены сегодняшней эскалацией насилия на границе Израиля и твёрдо поддерживают суверенное право Израиля на самозащиту. Осознанная эскалация угрозы со стороны Ирана и его амбиции по проецированию своей силы и доминированию подвергают риску все народы в регионе», — говорится в заявлении Науэрт.

Она подчеркнула, что США «призывают Иран покончить с поведением, которое угрожает миру и стабильности».

10 февраля армия Израиля сбила беспилотник, который, по сообщениям представителей вооружённых сил страны, принадлежал Ирану и вошёл в воздушное пространство государства с территории Сирии.

Позднее израильские военнослужащие атаковали 12 целей, расположенных в САР.