В Госдепе назвали инцидент на границе Израиля эскалацией напряжённости со стороны Ирана
«США глубоко обеспокоены сегодняшней эскалацией насилия на границе Израиля и твёрдо поддерживают суверенное право Израиля на самозащиту. Осознанная эскалация угрозы со стороны Ирана и его амбиции по проецированию своей силы и доминированию подвергают риску все народы в регионе», — говорится в заявлении Науэрт.
Она подчеркнула, что США «призывают Иран покончить с поведением, которое угрожает миру и стабильности».
10 февраля армия Израиля сбила беспилотник, который, по сообщениям представителей вооружённых сил страны, принадлежал Ирану и вошёл в воздушное пространство государства с территории Сирии.
Позднее израильские военнослужащие атаковали 12 целей, расположенных в САР.