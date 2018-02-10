Кремль: Путин и Нетаньяху обсудили ракетные удары израильских ВВС в Сирии

Короткая ссылка
Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию вокруг действий израильских ВВС.

Как сообщает РИА Новости, в ходе разговора обсуждалась «ситуация вокруг действия израильских ВВС, нанёсших ракетные удары по целям на территории Сирии».

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», — отмечает пресс-служба Кремля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провёл с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором они обсудили ситуацию в Сирии. 

10 февраля сообщалось, что истребитель ВВС Израиля F-16 был сбит сирийскими системами ПВО после атаки на военные объекты на территории САР. 

Также сообщалось, что ВВС Израиля атаковали 12 объектов сирийской армии и Ирана на территории САР.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru