Кремль: Путин и Нетаньяху обсудили ракетные удары израильских ВВС в Сирии

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили ситуацию вокруг действий израильских ВВС.

Как сообщает РИА Новости, в ходе разговора обсуждалась «ситуация вокруг действия израильских ВВС, нанёсших ракетные удары по целям на территории Сирии».

«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», — отмечает пресс-служба Кремля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провёл с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором они обсудили ситуацию в Сирии.

10 февраля сообщалось, что истребитель ВВС Израиля F-16 был сбит сирийскими системами ПВО после атаки на военные объекты на территории САР.

Также сообщалось, что ВВС Израиля атаковали 12 объектов сирийской армии и Ирана на территории САР.