Нетаньяху сообщил о телефонном разговоре с Путиным по ситуации в Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провёл с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором они обсудили ситуацию в Сирии.

«Некоторое время назад я говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии», — приводит пресс-служба израильского премьера слова Нетаньяху.

Отмечается, что лидеры договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС Израиля F-16 был сбит сирийскими системами ПВО после атаки на военные объекты на территории САР.

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Ближний Восток Ситуация в Сирии
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