Нетаньяху сообщил о телефонном разговоре с Путиным по ситуации в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провёл с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, в котором они обсудили ситуацию в Сирии.

«Некоторое время назад я говорил с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре я подтвердил наше право и обязанность защищаться от атак с территории Сирии», — приводит пресс-служба израильского премьера слова Нетаньяху.

Отмечается, что лидеры договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.

שוחחתי לפני שעה קלה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. חזרתי באוזניו על זכותנו וחובתנו להגן על עצמנו מול התקפות עלינו משטח סוריה. סיכמנו שהתיאום הביטחוני בין הצבאות שלנו ימשך.



שוחחתי גם עם מזכיר המדינה האמריקני, רקס טילרסון, על ההתפתחויות של היממה האחרונה ועל התפתחויות נוספות באזור. — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) 10 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС Израиля F-16 был сбит сирийскими системами ПВО после атаки на военные объекты на территории САР.