В Палестине могут пойти на отказ от самоуправления и вернуть ответственность Израилю

Советник палестинского президента по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас заявил, что Палестина может решиться на отказ от самоуправления и вернуть ответственность Израилю.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный вариант в настоящий момент обсуждается. В сложившейся ситуации Израиль и так контролирует Палестину, но платят за всё палестинцы.

«Но знаете, во что это обойдётся израильтянам? Они нас контролируют, а мы сами за это платим. Сейчас мы платим за безопасность, образование, дороги, здравоохранение. Мы платим за всё, что они контролируют», — добавил советник президента.

Как отметил Шаас, палестинцы понимают, что самоуправление облегчает Израилю бремя оккупации, превращая это в сравнительно незатратное и удобное занятие.

Ранее советник палестинского президента заявлял, что Палестина намерена обсудить с Россией новый формат мирного процесса с Израилем.







