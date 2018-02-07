СМИ: Движение ХАМАС начало подготовку к возможному вторжению Израиля в сектор Газа

Палестинское движение ХАМАС объявило всеобщую мобилизацию из-за возможного вторжения Израиля в сектор Газа.

Об этом сообщает Al-Quds Press со ссылкой на источники в движении.

«Решение руководства ХАМАС принято на фоне масштабных военных учений, начатых израильской армией в прошлое воскресенье вблизи сектора», — заявили собеседники.

Отмечается, что руководству организации указано на необходимость избегать публичных появлений, менять места проживания и не использовать мобильные телефоны.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас отказался от услуг США в качестве посредника в переговорах с Израилем. Он также отверг мирный план, предложенный американцами, и объявил о пересмотре всех договорённостей, заключённых с еврейским государством.