Путин и Аббас обсудят вопросы ближневосточного урегулирования

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Российский лидер Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас на встрече в Сочи в понедельник, 12 февраля, намерены обсудить урегулирование на Ближнем Востоке. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«12 февраля состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обменяться мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования, а также обсудить актуальные вопросы российско-палестинского взаимодействия в различных областях», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что Путин намерен встретиться с Аббасом 12 февраля в Сочи.

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