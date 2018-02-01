Путин планирует встретиться с Аббасом в Сочи в феврале
Об этом сообщает РИА Новости
«Да. Есть», — сказал Песков, подтвердив наличие данной встречи в графике президента России.
Ранее стало известно, что Аббас планирует обсудить с представителями России шаги по запуску механизма урегулирования ближневосточного конфликта.
6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение Трампа по Иерусалиму.