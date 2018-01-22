СМИ: Главы МИД стран ЕС проведут переговоры с Аббасом
«В понедельник мы изучим те способы, которыми ЕС может способствовать усилиям по (поиску) решения, основанного на существовании двух государств (Израиля и Палестины. — RT). А с нашими палестинскими гостями мы можем рассмотреть ряд вариантов», — передаёт РИА Новости слова высокопоставленного представителя ЕС.
В начале декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.
Позднее Аббас во время выступления на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле заявил, что весь мир высказался против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.
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