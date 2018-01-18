Трамп заявил, что посольство США в Израиле не переедет в Иерусалим в нынешнем году
Президент США Дональд Трамп заявил, что американское посольство не переедет в Иерусалим в 2018 году.
Об этом он сказал в интервью Reuters.
«До конца года? Мы обсуждаем разные сценарии… Мы на это не особо рассчитываем. Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.
При этом он добавил, что посольство «будет красивым, но не будет стоить $1,2 млрд», подразумевая тот факт, что новое здание дипмиссии США в Лондоне обошлось Вашингтону более чем в миллиард долларов.
В начале декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.
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