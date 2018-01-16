Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) принял решение заморозить признание Израиля государством до тех пор, пока оно не признает Палестину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника палестинского лидера Набиля Шаата.

«Центральный совет ООП решил заморозить признание Израиля государством пока оно не признает Палестину государством… Палестина заморозит договорённости в Осло, условия которых Израиль не выполняет, в том числе о координации по безопасности», — сказал он.

Ранее Палестинский лидер Махмуд Аббас назвал «пощёчиной» план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной

Также ООП призвал провести международную конференцию под эгидой ООН с целью создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.