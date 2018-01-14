ООП призвала провести конференцию по созданию палестинского государства под эгидой ООН
«Конференция должна гарантировать создание независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы в границах, существовавших до 4 июня 1967 года», — отмечается в заявлении.
Кроме того, в ООП добавили, что на конференции должны быть найдены решения для проблемы палестинских беженцев.
6 декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.
Действия американского лидера спровоцировали массовые протесты палестинцев.
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение Трампа по Иерусалиму.