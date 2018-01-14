ООП призвала провести конференцию по созданию палестинского государства под эгидой ООН

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Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал провести международную конференцию под эгидой ООН с целью создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщает Al Ain со ссылкой на соответствующее заявление комитета.

«Конференция должна гарантировать создание независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы в границах, существовавших до 4 июня 1967 года», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в ООП добавили, что на конференции должны быть найдены решения для проблемы палестинских беженцев.

6 декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.

Действия американского лидера спровоцировали массовые протесты палестинцев.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение Трампа по Иерусалиму.

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