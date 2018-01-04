В Палестине прокомментировали угрозу Трампа прекратить оказывать финансовую помощь стране

В Палестине заявили, что не собираются идти на поводу шантажа президента США Дональда Трампа, который ранее пригрозил прекратить оказывать финансовую помощь стране.

Об этом сообщает AFP.

«Иерусалим — это вечная столица государства Палестина. Город не продаётся за золото или миллиарды», — отметил агентству пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу Рудейн.

По имеющимся данным, речь идёт о примерно $300 млн в год.

Ранее Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры о достижении мира с Израилем.

6 декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.

Действия американского лидера спровоцировали массовые протесты палестинцев.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение Трампа по Иерусалиму.