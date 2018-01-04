В Палестине прокомментировали угрозу Трампа прекратить оказывать финансовую помощь стране
Об этом сообщает AFP.
«Иерусалим — это вечная столица государства Палестина. Город не продаётся за золото или миллиарды», — отметил агентству пресс-секретарь палестинского лидера Набиль Абу Рудейн.
По имеющимся данным, речь идёт о примерно $300 млн в год.
Ранее Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры о достижении мира с Израилем.
6 декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.
Действия американского лидера спровоцировали массовые протесты палестинцев.
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение Трампа по Иерусалиму.