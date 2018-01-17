МИД: Россия готова продолжать содействовать налаживанию диалога Палестины и Израиля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве встречу с главами дипломатических миссий арабских государств и представителем Лиги арабских государств.

Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров подчеркнул, что развязки по всем вопросам окончательного статуса палестинских территорий, включая судьбу Иерусалима, должны быть найдены в ходе прямых палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой базе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия «готова продолжать содействовать налаживанию устойчивого политического диалога между палестинцами и израильтянами».

«На такой основе как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках, включая «Ближневосточный квартет» международных посредников», — добавили в ведомстве.

Также глава МИД России подтвердил принципиальные подходы российской стороны «в пользу решения имеющихся в арабских странах внутриполитических проблем и конфликтов мирным путём, посредством инклюзивного национального диалога и без вмешательства извне».

Ранее лидер Палестины Махмуд Аббас назвал «пощёчиной» план американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

В начале декабря 2017 года Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепу подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.