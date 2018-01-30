Аббас намерен обсудить в России запуск механизма урегулирования ближневосточного конфликта

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Палестинский лидер Махмуд Аббас планирует обсудить с Россией шаги по запуску механизма урегулирования ближневосточного конфликта, сообщил палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«После 25 лет переговоров, в течение которых мы заходили в тупик вместе с американской администрацией, мы полагаем, что необходим новый механизм», — цитирует палестинского дипломата РИА Новости.

При этом он выразил надежду, что решающую роль в реализации нового механизма урегулирования сыграют Россия, Китай и государства Европейского союза.

«Президент Аббас полагает, что новый механизм — это «большая пятёрка» плюс ООН… Это был бы подходящий механизм, но нужно его задействовать. Особенно важно, чтобы Россия и ряд других государств одобрили этот механизм», — рассказал Нофаль.

Ранее в МИД России сообщили, что страна готова продолжать содействовать налаживанию диалога Палестины и Израиля.

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