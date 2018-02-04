Израиль легализует форпост поселенцев на Западном берегу после убийства жившего там раввина
«Сегодня правительство определит статус (поселения. — RT) Хават-Гилад, чтобы обеспечить там продолжение нормальной жизни», — цитирует его The Jerusalem Post.
Нетаньяху пообещал, что все виновные в убийстве раввина понесут наказание.
«Вчера наши силы вновь действовали, чтобы задержать последних из убийц рабби Шеваха и их сообщников. Мы не успокоимся, пока не привлечём их к ответственности», — добавил премьер.
9 января палестинские боевики убили жителя Хават-Гилад — 35-летнего раввина, отца шестерых детей Разиэля Шеваха.
Израильское спецподразделение антитеррора ликвидировало одного палестинца, которого подозревают в том, что он входил в ячейку, причастную к убийству раввина.