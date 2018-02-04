Израиль легализует форпост поселенцев на Западном берегу после убийства жившего там раввина

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство легализует форпост еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан в ответ на убийство жившего там раввина.

«Сегодня правительство определит статус (поселения. — RT) Хават-Гилад, чтобы обеспечить там продолжение нормальной жизни», — цитирует его The Jerusalem Post.

Нетаньяху пообещал, что все виновные в убийстве раввина понесут наказание.

«Вчера наши силы вновь действовали, чтобы задержать последних из убийц рабби Шеваха и их сообщников. Мы не успокоимся, пока не привлечём их к ответственности», — добавил премьер.

9 января палестинские боевики убили жителя Хават-Гилад — 35-летнего раввина, отца шестерых детей Разиэля Шеваха.

Израильское спецподразделение антитеррора ликвидировало одного палестинца, которого подозревают в том, что он входил в ячейку, причастную к убийству раввина.

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