Израильское спецподразделение ликвидировало подозреваемого в причастности к убийству раввина

Израильское спецподразделение антитеррора ликвидировало палестинца, которого подозревают в том, что он входил в ячейку, причастную к убийству раввина на прошлой неделе.

Об этом сообщается на сайте государственной израильской радиостанции «Кан».

Отмечается, что спецоперация, проходившая в городе Дженин, привела к перестрелке, в ходе которой и был убит палестинец.

По имеющейся информации, ещё один человек был задержан.

Ранее Армия Израиля опубликовала статистику ракетных ударов, нанесённых по стране за 2017 год. Согласно статистике, в сторону Израиля из сектора Газа и с Синайского полуострова было запущено 43 ракеты. В ответ израильские военные нанесли удары по 59 целям в секторе Газа.