В Генштабе Турции рассказали о причине крушения вертолёта в ходе операции в Африне

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В Генштабе Вооружённых сил Турции рассказали о том, что стало причиной крушения вертолёта в ходе военной операции в сирийском Африне. Об этом сообщает CNN Türk.

Отмечается, что причиной крушения вертолёта стала техническая неисправность.

Также сообщается, что в результате инцидента погибли двое турецких военнослужащих.

В настоящее время проводится расследование, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что военный вертолёт ВС Турции был сбит в ходе операции в сирийском Африне.

20 января в стране официально объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в регионе.

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