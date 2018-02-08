«Усилить координацию»: Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Основной темой беседы стала ситуация в Сирии и перспективы её урегулирования. Главы государств договорились укрепить координацию между вооружёнными силами и спецслужбами двух стран. Кроме того, президенты обсудили возможность проведения новой трёхсторонней встречи с участием Турции, Ирана и России. В ходе разговора Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью в Сирии российского лётчика Романа Филипова.

Ситуация в Сирии оказалась в центре телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Собеседник российского лидера принёс соболезнования в связи с гибелью лётчика Романа Филипова.

«Продолжено обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике. Турецкий лидер выразил президенту России соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» российского военного лётчика Романа Филипова, пилотировавшего самолёт Су-25», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Церемония прощания с Героем России состоялась в четверг, 8 февраля, на подмосковном аэродроме Чкаловский. На траурном мероприятии присутствовали министр обороны Сергей Шойгу и другие высокопоставленные военные. После церемонии гроб с телом погибшего лётчика был отправлен в Воронеж, где Филипов и был похоронен.

В ходе беседы лидеры договорились усилить координацию действий вооружённых сил и спецслужб в целях борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения огня в Сирии.

«Акцентирована важность чёткого и неукоснительного соблюдения астанинских договорённостей о создании зон деэскалации в Сирии. Подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию на основе резолюции 2254 Совбеза ООН — в русле решений состоявшегося 30 января 2018 года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — говорится в опубликованном заявлении.

Подчёркивается, что Путин и Эрдоган отметили важность продолжения совместной работы России, Турции и Ирана на сирийском направлении и обсудили перспективы новых контактов в таком формате.

Ближневосточный треугольник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в ходе телефонного разговора также обсуждалась возможность трёхсторонней встречи лидеров России, Турции и Ирана. По его словам, дата этих переговоров пока не определена.

«Речь шла о встрече трёх президентов. Точная дата пока не определена», — заявил Песков.

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При этом турецкое агентство Anadolu сообщило, что Путин и Эрдоган договорились провести второй трёхсторонний саммит в Стамбуле. Напомним, первая подобная встреча состоялась в Сочи в конце ноября 2017 года. Те переговоры положительно оценили как официальный Дамаск, так и сирийская оппозиция.

По информации турецкой стороны, в ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган согласились, что необходимо ускорить процесс формирования наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в пригороде Дамаска — Восточной Гуте — и подчеркнули свою решимость в вопросе координации шагов и сотрудничества по Сирии.

Грядущие трёхсторонние переговоры также обсуждались в ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани, состоявшегося во вторник, 6 февраля.

«Один из вопросов, который с президентом Путиным обсуждали по телефону, один из моментов, о котором он сообщил, заключался в том, что он чувствовал необходимость проведения в не столь отдалённом будущем саммита глав трёх стран по региональным проблемам и по Сирии», — рассказал Рухани по итогам переговоров.

Хасан Рухани, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи (22 ноября 2017 года)

Reuters

«Анкара полна решимости»

О намерении «ликвидировать угрозу терроризма» в Африне и Идлибе заявил в четверг, 8 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган во время обращения к главам местных администраций в Стамбуле.

«Мы продолжим борьбу с терроризмом, несмотря на призывы прекратить операцию в Африне. Решение о проведении операции в Африне было принято с учётом мнения и интересов жителей Турции», — цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

«Анкара полна решимости очистить от террористов северо-западные районы Сирии, — подчеркнул Эрдоган. — Действия ВС Турции, предпринятые с начала операции в Африне, являются лишь подготовкой к более масштабным шагам. Наступательные действия турецкой армии ещё впереди».

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Глава государства вновь заявил об ошибочности проводимой Соединёнными Штатами политики и выразил разочарование в связи с тем, что Вашингтон не изменил свою позицию.

«Я говорил президенту Дональду Трампу об ошибочной политике США в Сирии. Однако, к сожалению, глава Белого дома не изменил свою позицию. Тогда мы заявили, что Турции не по пути с США. Весь мир увидит силу Турции и турецкого народа», — отметил Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что Турция намерена проигнорировать призывы к диалогу с сирийским лидером Башаром Асадом, которого Анкара обвиняет в проведении «политики террора».

В свою очередь, в российском МИД констатировали расширение очага напряжённости в сирийском Африне и указали на вероятность дальнейшей дестабилизации в регионе.

«Вместе с тем развитие обстановки в Африне, спровоцированное в том числе и действиями американцев, действительно может привести к ещё большей дестабилизации в данном регионе», — цитирует замглавы внешнеполитического ведомства Олега Сыромолотова РИА Новости.