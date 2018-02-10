Эрдоган сообщил о сбитом в ходе операции в Африне турецком вертолёте

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Турецкий военный вертолёт был сбит в ходе операции в Африне, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган сообщил о сбитом в ходе операции в Африне турецком вертолёте
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • globallookpress.com
  • © Presidential Press Office

Отмечается, что вертолёт сбили в районе приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай.

Ранее стало известно, что в сирийском Африне с начала операции ВС Турции погибли 148 мирных жителей.

20 января Генштаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.

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