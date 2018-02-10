Эрдоган сообщил о сбитом в ходе операции в Африне турецком вертолёте
Турецкий военный вертолёт был сбит в ходе операции в Африне, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
- Реджеп Тайип Эрдоган
- globallookpress.com
- © Presidential Press Office
Отмечается, что вертолёт сбили в районе приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай.
Ранее стало известно, что в сирийском Африне с начала операции ВС Турции погибли 148 мирных жителей.
20 января Генштаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.
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