Эрдоган сообщил о сбитом в ходе операции в Африне турецком вертолёте

Турецкий военный вертолёт был сбит в ходе операции в Африне, сообщает газета Hürriyet со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Реджеп Тайип Эрдоган

globallookpress.com

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Отмечается, что вертолёт сбили в районе приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай. Ранее стало известно, что в сирийском Африне с начала операции ВС Турции погибли 148 мирных жителей. 20 января Генштаб ВС Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне.